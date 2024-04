Onze wielermannen zien dat "de koers zichzelf kapot maakt" en houden vurig betoog: "Zo kan het toch niet verder?"

do 4 april 2024 20:13

Eerst Wout van Aert, nu een handvol Tourfavorieten. Op een week tijd zag het wielrennen bijna al zijn toppers letterlijk wegvallen. Maakt de sport zichzelf kapot? Onze koersmannen houden een vurig betoog: "Dit zou een kantelpunt kunnen én moeten worden."

Trop is te veel. Na de zware val in de de Ronde van het Baskenland lijkt bij velen het besef gekomen: zo kan het niet verder met het wielrennen.



Dat vindt ook onze wielerman Maarten Vangramberen. "De koers blijft zijn kinderen verslinden", deelde hij kort na de feiten op X. "Elke wedstrijd opnieuw. Terwijl er echt wel technologie bestaat om de renners beter te beschermen. En stop met live zwaargewonde mensen in beeld te brengen."

Aan de telefoon zou er nog een uitgebreider betoog volgen om de koers veiliger te maken. "Het product topwielrennen wordt helemaal kapotgemaakt door ongelukken die te vermijden zijn", opent Vangramberen zijn pleidooi. "Als je ziet wat er nu in het Baskenland gebeurde ... Naast een razendsnelle afdaling ligt er een greppel met rotsblokken. Zonder stootkussen of matrassen. Dat is een heel grote fout." Tegelijk benadrukt de wielerjournalist dat de toekomstige analyse verder moet gaan dan deze concrete val. "We moeten hier met een helikopterview naar kijken. De technologie bestaat om het veiliger te maken, hé. Kledij met airbags, zoals ze al gebruikt wordt in het paardrijden, skiën en motorcross."

"Waarom wordt dat niet verplicht in de koers? Zoals de helm in het verleden - het is iets dat nu bijna niet meer voor te stellen is. Het is er, gebruik het." "Sommige ex-renners halen dan het argument boven dat het altijd zo geweest is, dat het hoort bij de koers. Maar dat is toch onzin? Moeten we het echt daarom blijven doen?"

We zijn 2024 en renners mogen nog altijd onbeschermd aan 80 kilometer per uur tegen een rotsblok vliegen in enkel een zwembroek. Maarten Vangramberen

"Welke zinnige ouder gaat zijn kind straks nog op een koersfiets zetten? We zijn 2024 en renners mogen nog altijd onbeschermd met 80 kilometer per uur tegen een rotsblok vliegen in enkel een zwembroek."

"Noem mij één sport ter wereld waar je steeds weer zwaargewonden ziet. Of er elk moment een dode kan vallen. Dat bestaat niet, hé. Het is gewoon niet van deze tijd." "Kijk, er wordt zoveel geïnvesteerd in fietsen die alsmaar sneller en lichter zijn. Maar hoe vaak zijn ze veiliger? Doe daar eens iets aan, want dit moet gewoon stoppen."

Kantelpunt?

Vangramberen denkt/hoopt dat de gebeurtenissen van de voorbije week misschien een scharniermoment zijn voor de toekomst van het wielrennen. "Het zijn nu twee ongelukken in grote koersen met de allergrootste renners. Dit zou een kantelpunt kunnen zijn. Zondag tijdens de Ronde was er in de auto een discussie met Greg Van Avermaet over die veiligheidskledij. Hij was toen terughoudend, maar daarnet stuurde hij dat het misschien toch geen slecht idee is om daaraan te werken." "Maar eerlijk: na de dood van Gino Mäder dachten we ook dat er verandering zou komen. Men pronkte met het nieuwe veiligheidsorgaan SafeR, maar eigenlijk veranderde er niks. Het zijn allemaal alibi-maatregelen. Er moet eens écht verandering komen."

Als je een verkeersongeval filmt kan je gestraft worden, maar een zware val in de koers over de hele wereld tonen kan zomaar. Maarten Vangramberen

"Ik denk dat het initiatief dan vooral van de renners zelf gaat moeten komen. Al geloof ik daar eerlijk gezegd niet in. Waar geld, eer en glorie te rapen valt, gaan mensen risico's nemen." "Ze moeten dus tegen zichzelf beschermd worden door de impact van de val te verminderen. Daarvoor is het dus kijken naar de UCI. Als overkoepelende organisatie kunnen zij verplichten dat iedereen met beschermende kledij moet rijden." Tot slot riep Vangramberen ook op om te stoppen met (zwaar) gevallen renners zo nadrukkelijk live in beeld te brengen tijdens wedstrijden. "Tijdens Dwars door Vlaanderen benadrukte onze regisseur meteen dat Van Aert niet te close in beeld gebracht mocht worden. Bepaalde zaken - zoals het toedienen van medische zorgen - zijn nooit op het scherm geweest." "Pas op: ik vind dat we afgelopen weekend die val in de Ronde ook nog te veel tonen. Maar dat die gewonde vrouw niet in beeld gebracht wordt, is vanzelfsprekend. Uit respect voor familie en vrienden." "Maar in Spanje coveren ze het alsof het een spannende soap is, met alles erop en eraan. Inclusief honderd herhalingen. Ook daarvoor zou er een protocol moeten komen bij zware valpartijen." "Als je een verkeersongeval filmt kan je gestraft worden, maar een zware val in de koers over de hele wereld tonen kan zomaar. Waar zijn we dan mee bezig?"

Renaat Schotte: "Ik krijg hier een vies Formule 1 van 20 jaar geleden-gevoel bij"

Op Radio 2 hield Renaat Schotte eveneens een pleidooi om de koers dringend veiliger te maken.

"Ik weet niet wat er aan de hand is dit voorjaar. Weet je, ik vraag me af in hoeverre de verbeterde remmogelijkheden en de snellere fietsen er iets mee te maken hebben." "Ik krijg hier een vies Formule 1 van 20 jaar geleden-gevoel bij. Met renners die door regels verongelukken. Ik hoop daar in de koers nooit meer over te moeten spreken." Schotte werpt vervolgens de vraag over het remmen nog eens op: "Wordt er nu nog genoeg geremd? Ik pleit voor alle duidelijkheid niet voor de herinvoering van de klassieke rem, maar nu lijkt er met de schijfremmen wel een verhoogd risico te zijn." "Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Is het niet op vlak van veiligheidsmaatregelen, dan wel aan de mentaliteit in het peloton. Waar zijn we mee bezig en waarom doen we dit? Renners mogen ook eens de hand in eigen boezem steken. Het is sport. Ik durf gerust zeggen máár sport. Geen spel op leven en dood."