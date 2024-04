Evenepoel breekt sleutelbeen en schouderblad bij Baskische val: "Doelen op langere termijn niet in gevaar"

Einde verhaal voor Remco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen was een van de slachtoffers van de massale valpartij in de afdaling vandaag. Er werd meteen gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en die vrees is waarheid geworden. Daarbovenop brak hij ook nog eens zijn schouderblad. "Mijn langetermijnplanning zal normaal niet veranderen", vertelt hij zelf in een video.

Op dertig kilometer van de streep in de Ronde van het Baskenland sloeg het noodlot toe voor onder meer Remco Evenepoel.



De Belgische kampioen ging als een van de vele renners uit de bocht in een verraderlijke afdaling in het slot van de vierde rit. Hij jumpte nog behendig over een diepe greppel heen en ontweek enkele bomen en rotsen, maar smakte daarna toch nog hard tegen de grond.



Evenepoel liep met zijn arm halfstok - vaak een teken van een gehavend sleutelbeen - naar de ploegwagen. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt de Belgische kampioen inderdaad zijn rechtersleutelbeen gebroken te hebben. En ook zijn rechterschouderblad is gebroken.

Evenepoel gaf al een eerste korte reactie. "Uiteraard verandert dit mijn plannen voor de nabije toekomst", vertelt hij op Instagram. Evenepoel had zijn zinnen gezet op de Ardennenklassiekers. Hij won Luik-Bastenaken-Luik al twee keer.

"Maar ik hoop en denk dat mijn doelen op langere termijn niet zullen veranderen. Dat zou in orde moeten komen", waarmee hij waarschijnlijk naar de Tour verwijst.

Evenepoel bedankt alle dokters. "En ik wens al mijn collega's die gevallen zijn het allerbeste toe. Ik hoop iedereen snel weer in koers te zien."

Morgen reist Evenepoel weer naar België. Daar zal hij nog eens onderzocht worden en geopereerd worden aan zijn sleutelbeen.