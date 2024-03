BEKIJK - "Het weegt niet meer dan extra drinkbus": zó werkt een airbag voor wielrenners

De roep om airbags in het wielrennen weerklinkt steeds luider, maar hoe werkt zo'n systeem nu écht? En hoe moeten de renners zoiets meezeulen? Wij gingen op bezoek bij ontwikkelaar Bert Celis, die binnenkort een airbag voor wielrenners op de markt wil brengen. "In een fractie van een seconde ontploft er lucht in het pak", toont hij de werking ervan.

Safety first? In het wielrennen lijkt snelheid toch nog steeds voorrang te krijgen.





Al deed de massale valpartij in Dwars door Vlaanderen iedereen in de wielerwereld - zeker in België - toch opnieuw twee keer nadenken over de risico's van zo'n val.

En vooral: hoe kunnen we de gevaren voor de renners verminderen?

Een van die mogelijkheden is aangepaste kleding. Ontwikkelaar en ingenieur Bert Celis is met zijn project Ploef volop bezig met een systeem te ontwikkelen waar een airbag geïntegreerd is in het wielerpak van de renners.



"Het beschermt je rug, je borstkas, je nek en - omdat de airbag zelf in je broek zit - beschermt het ook je heup, je bekken en andere broze plekken."