Western of wielerwedstrijd? Belgische belofte temt losgeslagen paard in volle finale

Ja, cowboys in de koers bestaan nog.



Op 10 kilometer van de finish in de Arden Challenge kreeg het beloftepeloton plots het gezelschap van een loslopend paard. Het dier was net achter het peloton verzeild geraakt en volgde al galopperend in het zog van de renners.



Een tafereel dat virale beelden opleverde, maar niet zonder gevaar was.

Dat besefte ook Lars Daniels, die op dat moment gelukkig achterin het pak reed. Onze 23-jarige landgenoot van Cycling Team Kontich groeide op in een manege en is gewoon om met paarden om te gaan. Toen hij het dier spotte, greep hij dan ook meteen in.