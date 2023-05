'Hondzetting' in de koers: ook paarden, koeien, bijen, vogels en antilopes zorgden ooit voor onheil

Een hond heeft onbedoeld een hoofdrol opgeëist in de 5e etappe van de Ronde van Italië. Het was niet voor het eerst dat een trouwe viervoeter de renners de stuipen op het lijf (en meer) aanjaagde. Bovendien heeft bijna een hele dierentuin het peloton al eens opgeschud.

Nog meer onheil met honden

Het is zeker niet voor het eerst dat een hond die niet is aangelijnd voor chaos zorgt in een wielerpeloton. Yves Lampaert maakte het vorig jaar in de Tour nog maar mee en ook Frederik Willems en Marcus Burghardt hadden ooit een niet-geplande ontmoeting met een hond in de Ronde van Frankrijk. Philippe Gilbert nam in 2012 zelfs de tijd om de baasjes van de enorme hond die hem ten val brachten van antwoord te dienen.

Koe rijdt sleutelbeen Landa aan flarden

Mikel Landa is niet altijd even gelukkig geweest in zijn carrière, maar de Spanjaard had nooit zoveel pech als in de Dauphiné van 2011. De jonge Landa was het slachtoffer van twee loslopende koeien, die hem gewoon van zijn fiets duwden. Het gevolg: een gebroken sleutelbeen.

Paarden en pony's

De schreeuw van Demi Vollering in de Strade Bianche van dit jaar gaat nog altijd door merg en been. De Nederlandse kon zo het galopperende paard voldoende afschrikken om het zonder kleerscheuren te passeren en uiteindelijk zelfs de koers te winnen.



Het deed onder meer terugdenken aan de Vuelta van 2020 toen enkele pony's op de weg terecht kwamen en de kopgroep een wijde bocht moest maken.



In Gent-Wevelgem van 2000 reed Erik Zabel dan weer de sprint van zijn leven met enkele losgebroken pony's in zijn wiel.

Agressieve vogels op WK in Australië

Het WK van vorig jaar ligt nog vers in het geheugen, maar de agressieve vogels aan de kustlijn richting Wollongong zijn misschien al wat vergeten. Zeker niet door Bauke Mollema die van alle renners de zwaarste aanvaring had met een bijzonder hardnekkig exemplaar.

Schapen op de weg in de Antwerp Port Epic

De Antwerp Port Epic is een soort Strade Bianche op Vlaamse wegen. Het stof waait er tijdens de zomermaanden dan ook hoog op en net dan duiken er plots ... schapen op. Gelukkig liep het in 2019 allemaal goed af.

Bijen en wespen

Geen grote dieren, maar wel met een venijnige angel die schade kan berokkenen. Jonathan Vaughters moest in de Tour van 2001 opgeven na een bijensteek en hetzelfde overkwam Lukas Pöstlberger bijna 20 jaar later.



De Oostenrijker werd in de tong gebeten door een bij en kreeg daardoor een allergische reactie, die hem dwong om uit de race te stappen. Op een draagbaar werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij snel herstelde.

Antilope ramt mountainbiker