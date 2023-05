BEKIJK: Loslopende hond brengt Evenepoel ten val, wereldkampioen lijkt met de schrik vrij te komen

De 5e etappe van de Ronde van Italië had door de onophoudende regen al voor geglibber en geglij gezorgd bij de vluchters, maar na 25 kilometer deelde ook Soudal-Quick Step in de klappen. Niet zozeer door de regen, wel door een hond.



De loslopende hond dook plots het peloton in en raakte daarbij Davide Ballerini, de ploegmaat van Remco Evenepoel, die over het wegdek gleed.



Die onverwachtse beweging zorgde ervoor dat aan de andere kant van de weg ook de wereldkampioen van zijn fiets viel.



Evenepoel bleef even beduusd zitten. Was zijn Giro over? Hij klauterde uiteindelijk zelf overeind, wisselde enkele woorden met zijn omgeving en de dokter en stapte toch weer op zijn fiets.



Samen met zijn ploegmaats zette Evenepoel koers richting het peloton, waar het tempo duidelijk werd gedrukt. Met een duimpje naar de camera liet hij aan het thuisfront weten dat alles ondanks de val in orde is.