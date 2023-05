Remco Evenepoel valt 2 keer in tumultueuze regenrit in Giro, Kaden Groves wint de massasprint

De 5e rit van de Giro in een notendop:

De verliezer van de dag: De Giro van Remco Evenepoel hing even aan een zijden draadje. De wereldkampioen kwam in een uitgeregende etappe tot 2 keer toe ten val, waarvan één keer door een loslopende hond. Evenepoel was zichtbaar gefrustreerd, maar krabbelde telkens terug recht.

Een licht geaccidenteerde aanloop met een vlakke finale. Zo werd de 5e etappe van de Giro vooraf aangekondigd. Op papier leken de sprinters dus aan zet. De opdracht voor Remco Evenepoel was dan ook duidelijk: uit het gewoel blijven en rustig binnenkomen in het peloton.

Maar dat plan viel al na enkele kilometers in het water. Letterlijk, want het water goot met bakken uit de lucht in Italië. Na 25 kilometer smakte Evenepoel, door een loslopende hond, een eerste keer tegen de vlakte. De wereldkampioen was duidelijk aangeslagen, maar likte zijn wonden en kroop terug de fiets op.

In alle chaos kneep een viertal avonturiers, met onder meer bergkoning Thibaut Pinot, er tussenuit. Ook zij hadden het moeilijk met het spekgladde wegdek, want in de vlucht inspecteerden ze eveneens het asfalt. Hun goede intenties ten spijt, hield het peloton de leiband strak gespannen en kwamen de vluchters nooit in aanmerking voor de dagzege.

Even later was het in de aanloop naar de sprint opnieuw prijs voor Evenepoel. Toen maakte de wereldkampioen een tweede schuiver. Tot grote frustratie van Evenepoel zelf, die wild gesticuleerde bij de volgauto. Gelukkig voor de kopman van Soudal-Quick Step gebeurde het allemaal binnen de laatste 3 kilometer.

In de flink ontregelde sprint kwam Kaden Groves als eerste over de meet. De Australiër ging vroeg aan vanop de kop en hield zijn inspanning vol tot de meet. Groves had uiteindelijk een wiel voorsprong op Jonathan Milan. Mads Pedersen mocht als derde het podium opdraven. In de achtergrond ging ook Mark Cavendish nog spectaculair tegen de grond.