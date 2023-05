3 keer chaos in het slot: bekijk de (tweede) val van Evenepoel en de spectaculaire Cavendish-crash

In de Formule 1 hadden ze de rode vlag bovengehaald. De zware regenval zorgde voor een chaotische slotfase in de Giro. In de laatste tien kilometer vielen er drie valpartijen te noteren. Onder meer Remco Evenepoel was opnieuw bij de slachtoffers. En Mark Cavendish eindigde ondanks een spectaculaire crash nog vijfde. Bekijk hieronder de beelden.