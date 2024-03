Maakt de airbag zijn intrede in het wielrennen? Extra gewicht, maar wel veiliger "én aerodynamischer"

do 28 maart 2024 18:12

Airbags kent u uit uw auto, ook topskiërs en -ruiters dragen er een. In het wielrennen is de airbag in volle ontwikkeling. "Nog dit jaar willen we hem introduceren", vertelt ingenieur en ondernemer Bert Celis in onze podcast Sporza Daily.

"Voor je nek, rug, borstkas, heup en bekken"

Wout van Aert en Jasper Stuyven hebben hun voorjaar abrupt moeten stopzetten na een zware valpartij, gisteren in Dwars door Vlaanderen. Buiten een helm dragen renners nauwelijks bescherming. Maakt de airbag stilaan zijn intrede in de wielersport? Ingenieur en ondernemer Bert Celis werkt aan een systeem voor fietsers. "Valpartijen maken helaas deel uit van de sport", weet hij. "Daarom zijn we op zoek naar bescherming om de impact van zo'n val te reduceren." Enter de airbag. "Skiërs, ruiters en motorrijders dragen die al langer", gaat Celis voort. "Voor fietsers kan de koers de voorloper worden." De airbag voor wielrenners is in volle ontwikkeling. "Hij beschermt je rug, je borstkas en je nek. En omdat de airbag in je wielerbroek zit, beschermt hij ook je heup en je bekken, broze plekken voor een fietser."

Jasper Stuyven viel woensdag zwaar in Dwars door Vlaanderen.

Veiliger en aerodynamischer

De wielerwereld is er stilaan klaar voor. Het Britse topteam Ineos toont veel interesse voor de airbag van Bert Celis' bedrijf. "Zij willen de airbag graag in gebruik nemen, zeker na het zware ongeluk dat Egan Bernal heeft gehad", vertelt Celis in onze podcast. "De gewichtstoename van 500 à 600 gram nemen ze er met plezier bij, zeker tijdens een training." (lees voort onder de foto)

Het Ineos-team (foto: Egan Bernal) is een potentiële klant.

In tijden van marginal gains is 500-600 gram extra gewicht geen verkoopargument, maar "elk nadeel heb se voordeel". "Je kan de airbag perfect in het zog van de renner monteren", legt ontwikkelaar Bert Celis uit. "Op die manier optimaliseer je de aerodynamica." Iets waar tijdrijders een open oor voor zullen hebben. "Bij 50 km/u op een vlakke omloop meten we een verschil van 5 tot 15 watt. Omdat een renner met een airbag druppelvormiger wordt", geeft Celis mee. "De gewichtstoename is dan irrelevant."

"30 seconden en je fietst weer"

Tot slot, wat als de airbag openplopt? Kan een renner dan nog koersen? "Binnen de 30 seconden ben je weer op pad", stelt Bert Celis. "De airbag bestaat uit een patroon dat je snel kan verwijderen. Eens de ploeg een nieuw patroon heeft ingeplugd, kan je weer veilig de weg op." Waar wachten we nog op? "Op training gaat de airbag volgend jaar meer en meer verschijnen", veronderstelt Celis. "De ontwikkeling is bijna klaar, dan moeten we de airbag finetunen in het veld en daarna kunnen we hem introduceren bij de topploegen."

Als de airbag werkt, moeten ze hem verplichten. Renaat Schotte