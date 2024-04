Alle updates na val in Baskenland: Vine breekt 2 ruggen- en 1 nekwervel, klaplong voor Steff Cras

Jay Vine lijkt het grootste slachtoffer van de val in de Ronde van het Baskenland.

De renner van UAE Team Emirates bleef minutenlang in de greppel naast de baan liggen en nu blijkt ook waarom: onderzoeken in het ziekenhuis hebben uitgewezen dat Vine twee ruggenwervels en ook een nekwervel heeft gebroken.



De ploeg vertelt ook nog dat er geen verdere "neurologische schade" zichtbaar is, maar de renner blijft wel nog in het ziekenhuis ter observatie.

Onze landgenoot Remco Evenepoel was een van de eerste renners die uit de verraderlijke bocht ging. Hij jumpte nog over de greppel heen, maar ging uiteindelijk in het achterliggende veld overkop. Hij brak daarbij zijn rechtersleutelbeen en zijn schouderblad.

"Hij reist vrijdag naar België om er een operatie te ondergaan", klonk het bij zijn ploeg.