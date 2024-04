Grégoire is de snelste van uitgedund peloton in Baskenland, Skjelmose op pole voor eindwinst

De voorlaatste etappe in Baskenland is een prooi geworden voor de jonge Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Hij was de snelste van een uitgedund peloton. De rit werd opnieuw ontsierd door een valpartij, met Mikel Landa als grootste slachtoffer. De Deense kampioen Mattias Skjelmose gaat als leider de slotdag in.