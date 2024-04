Al in januari sprak Vingegaard over gevaren in Baskenland, maar organisatie greep niet in: "Heel frustrerend"

vr 5 april 2024 06:14

De val van Jonas Vingegaard en co. in het Baskenland is helaas een "selffulfilling prophecy" geworden. De kopman van Visma-Lease a Bike zou enkele maanden geleden al zijn bezorgdheden hebben geuit over de beruchte afdaling met veiligheidsbureau Safe Cycling, dat meteen naar de organisatie stapte. "Maar we hebben nooit antwoord gekregen", schetst CEO Markus Laerum.

Iedereen leek het te weten - misschien zelfs te beseffen - en toch gebeurde het. Gisteren werd de Ronde van het Baskenland opnieuw opgeschrikt door een massale valpartij. Een van de voornaamste en ergste slachtoffers was Jonas Vingegaard, die eindeloos lang op het asfalt bleef liggen. "Het was een verschrikkelijk beeld, maar vooral heel frustrerend om te zien gebeuren", vertelt Markus Laerum. "Zeker omdat Jonas (Vingegaard, red.) ons een half jaar geleden al gewaarschuwd had voor de afdalingen in het Baskenland." Laerum is de CEO en oprichter van Safe Cycling. Een bedrijf dat veiligheid in de koers als corebusiness heeft. Enerzijds specialiseert het zich in signalisatie bij potentieel gevaarlijke punten in de koers, anderzijds fungeert het ook als verbindingsorgaan tussen de renners en organisatie om samen tot veiligere oplossingen te komen.

Dat Jonas die afdaling kende, klopt niet. Maar iedere afdaling in het Baskenland is gevaarlijk, dat wisten we wel. Frans Maassen, ploegleider Visma-Lease a Bike

Zo trok het bedrijf in januari nog naar Spanje - waar de meeste teams toen bezig waren aan hun trainingskamp - om er met meer dan 200 renners te spreken over de veiligheid in de koersen van het komende seizoen.



"Een van onze gesprekspartners toen was Jonas (Vingegaard, red).", vertelt Laerum. "Hij deelde heel veel inzichten met ons. Over de algemene gevaren van de koers, maar ook over specifieke ritten. En daar kwam het Baskenland en deze afdaling aan bod." Dat Vingegaard over de bewuste afdaling zou gesproken hebben, ontkrachtte Visma-Lease a Bike vrijdagmiddag wel bij onze reporter in het Baskenland. "Dat Jonas die afdaling kende, klopt zeker niet", nuanceerde ploegleider Frans Maassen.

"Maar het Baskenland is altijd een gevaarlijke wedstrijd. Iedere afdaling is hier gevaarlijk, want er wordt altijd gewrongen om vooraan te zitten. Dat wisten we wel."

Vingegaard was een van de voornaamste slachtoffers van de val.

Dovemansoren

Zoals Safe Cycling ook bij andere koersen doet - het werkt ook al samen met de ASO, RCS, Flanders Classics en Golazo -, zocht het ook contact met de organisatoren van de Ronde van het Baskenland om de inzichten en bezorgdheden van Vingegaard en co. te delen.



"Maar van hen hebben we nooit antwoord gekregen", vertelt Laerum teleurgesteld. "Begrijp je nu waarom het zo frustrerend was om naar de koers te kijken vandaag? Echt gewoon shit."

Dan blijft de vraag: had deze valpartij dan wel vermeden kunnen worden? "Valpartijen zullen altijd gebeuren in de koers, maar we kunnen nog veel dingen verbeteren", reageert Laerum. "De communicatie tussen de organisatoren en de renners, bijvoorbeeld. Of de organisatoren onderling. Er wordt wel met elkaar gebabbeld, maar niks wordt echt wijdverspreid gedeeld. Wij hopen die ontbrekende megafoon te zijn."



De communicatie tussen de organisatoren onderling kan nog veel beter. Er wordt wel met elkaar gebabbeld, maar niks wordt echt wijdverspreid gedeeld. Markus Laerum, Safe Cycling

Nood aan signalisatie