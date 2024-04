Geen breuken vastgesteld bij Tom Pidcock: "Maar wel veel pijn aan mijn heup"

De Ronde van het Baskenland zat er voor Tom Pidcock al op voor hij gestart was. Bij een val tijdens zijn verkenning van de tijdrit liep de Brit geen breuken op, maar zijn heup is wel zwaar geraakt. Hij keert terug naar huis om te revalideren.

Tom Pidcock is niet van start gegaan in de Ronde van het Baskenland. De Brit kwam ten val tijdens de verkenning van de openingstijdrit en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

"De wind heeft me vanmorgen tijdens mijn verkenning gegrepen in een van de bochten", reageert Pidcock in een videoboodschap.

"De eerste scans hier hebben geen breuken aan het licht gebracht, maar we blijven het bekijken, want het voelt niet goed."

De Brit heeft veel last van zijn heup. "Die is wel zwaar geraakt. Ik kan er nauwelijks op steunen. Ik ga nu naar huis, om me op mijn herstel te focussen."

De valpartij is een streep door de rekening van de 24-jarige Pidcock, die in het Baskenland de Waalse klassiekers wilde voorbereiden. Vorig jaar werd hij nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik en derde in de Amstel Gold Race.