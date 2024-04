Evenepoel rijdt niet meer met helmsok, Roglic wél: "Het was nochtans vanaf 1 april verboden"

Opvallende tweespalt in de tijdrit van de Ronde van het Baskenland: Remco Evenepoel liet de helmsok van sponsor Specialized in zijn kleerkast liggen, Primoz Roglic deed dat niet. Had de UCI het snufje dan niet verboden vanaf vandaag, 1 april? Evenepoel: "Dat stond zo in een mail naar ons, maar blijkbaar schrijven ze iets anders op hun website."