Vroege val verpest de Baskische openingstijdrit van Remco Evenepoel: "Mijn eigen schuld"

ma 1 april 2024 16:15

Remco Evenepoel heeft zijn regenboogtrui niet kunnen laten schitteren tijdens de openingsdag van de Ronde van het Baskenland. In de tijdrit van 10 kilometer schoof de wereldkampioen na amper 20 seconden al onderuit in een van de eerste bochten. Hij was zo ook uitgeschakeld voor de dagzege en was 11 seconden langzamer dan Primoz Roglic.

"Ik ben gewoon weggegleden", analyseerde Remco Evenepoel zijn slipper. "Op de beelden zien we een rooster, waardoor het lijkt alsof mijn wiel wegschuift. Maar het ging zo snel." "Ik denk niet dat ik te veel risico's heb genomen, maar in 10 kilometer wil je zo snel mogelijk door de bochten. Het is geen stuurfout, misschien heb ik me gewoon iets te veel gegooid in de bochten en daardoor was mijn voorwiel weg." "In zo'n tijdrit is winst moeilijk als de topfavoriet geen fouten maakt. Ik heb het bekeken: ik sta 13 seconden stil en voor je weer op snelheid bent, heb je 20 seconden verloren." "Dat is het verschil tussen winst en verlies. Winst zou mogelijk geweest zijn, maar dat is achteraf makkelijk praten. Ik had niet moeten vallen als ik wilde winnen." "In het algemeen ben ik heel tevreden met het gevoel. Ik had mijn kopje kunnen laten hangen en ik had een minuut kunnen verliezen, maar ik haal Sepp Kuss in en ik rijd een goeie tijdrit."

Roglic mét helmsok, Evenepoel zonder