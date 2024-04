Zelfs verkeerde afslag in slot deert Primoz Roglic niet, Remco Evenepoel eindigt 4e op 11 seconden

Primoz Roglic heeft zijn eerste overwinning beet voor zijn nieuwe werkgever Bora-Hansgrohe. Roglic was in de Ronde van het Baskenland de sterkste in de korte openingstijdrit. De Sloveen was sneller dan Jay Vine, Mattias Skjelmose, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard. Wereldkampioen Evenepoel verkwanselde zijn kansen op de dagzege na een val in het begin. Roglic verspeelde op zijn beurt nog seconden door in de laatste bocht de afslag van de volgwagens te nemen.