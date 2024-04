Ronde van het Baskenland eindigt voor Tom Pidcock al tijdens verkenning van tijdrit

De Ronde van het Baskenland van Tom Pidcock is geëindigd nog voor de rittenkoers op gang is gevlagd. De Brit van Ineos Grenadiers kwam tijdens de verkenning van de tijdrit ten val en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Tom Pidcock drukte na Milaan-Sanremo de pauzeknop van zijn klassiek voorjaar in. Hij liet de kasseikoersen links liggen om in topvorm de klimklassiekers aan te snijden.

In de Ronde van het Baskenland wilde de Brit zich klaarstomen voor het werk in de Ardennen, maar tijdens de verkenning van de openingstijdrit is Pidcock ten val gekomen.

De Brit is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken, zo meldt Ineos Grenadiers. Over eventuele letsels of blessures is nog geen duidelijkheid.