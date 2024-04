Denkt Remco Evenepoel eraan om meteen tik uit te delen in tijdrit? "Lastig genoeg om verschil te maken"

10 kilometer, ofwel een kwartiertje alles geven.

Dat staat op het menu in de opener van de Ronde van het Baskenland. Een voorgerecht waar Remco Evenepoel wel trek in heeft.

"De tijdrit kan misschien wel al beslissend zijn, want de etappes zijn niet bijzonder zwaar", denkt hij. "Elke seconde zal tellen."

De vraag is: wil Soudal - Quick Step een hele week de leiderstrui verdedigen in de atypische rittenkoers? "Het positieve punt is dan dat we controle hebben over de koers, want de andere teams moeten aanvallen."

"Het wordt dan wel een lange week, maar de controle hebben in het Baskenland is niet per se negatief."