Jouw gids voor Ronde van het Baskenland: Remco Evenepoel ontmoet Tour-concurrenten Vingegaard en Roglic

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal je niet in een zwart gat vallen. In het noorden van Spanje testen toppers als Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic hun klimmersbenen. Al zijn er geen echte aankomsten bergop.

Zo was het vorig jaar:

Al na de derde dag had Vingegaard de leiderstrui in handen en die gaf hij niet meer weg. Op de slotdag zette hij de kers op de taart door een solo van 29 kilometer met succes af te ronden.

Eerst stak hij erboven uit op een steile pukkel in etappe 3. Daarna klopte hij Mikel Landa in een sprint à deux.

Jonas Vingegaard sloeg daarna toe. Tweemaal was de Deen aan het feest.

Het is geen meter vlak in het Baskenland. Dat voelden de renners ook vorig jaar. De rittenkoers begon wel met twee halve sprinterskansen. Die werden gegrepen door Ethan Hayter en Ide Schelling.

Na zes dagen koers kennen we de opvolger van Jonas Vingegaard.

Het zwaartepunt ligt op de laatste dag. In 138 kilometer zijn er maar liefst 3.500 hoogtemeters. Onderweg wachten 7 beklimmingen.

De overige etappes hebben telkens een vervelende klim in de laatste 10 à 20 kilometer. Dat zijn meestal korte, steile beklimmingen waar de sterkste klimmers zich kunnen afscheiden.

In rit 2 zijn de sprinters eventueel aan zet. Dan moeten ze wel de 2.300 hoogtemeters overleven.

De eerste etappe is een tijdrit van 10 kilometer. Die is niet biljartvlak, want halfweg ligt een klimmetje aan 5%. De verschillen zullen waarschijnlijk niet groot zijn.

Het is een wedstrijd met geen echte sprintersritten, maar ook geen aankomsten bergop. Toch zijn er genoeg kansen om een verschil te maken.

Dan is er ook nog Primoz Roglic. De 3-voudige Vuelta-winnaar reed voorlopig enkel Parijs-Nice. Daar werd hij pas 10e. Bij Bora-Hansgrohe hopen ze misschien ook nog op succes van Jai Hindley .

Parijs-Nice was niet meteen een groot succes voor Evenepoel. Hij geraakte niet voorbij Matteo Jorgenson in de Franse rittenkoers. Om in het Baskenland mee te doen voor de prijzen, zal hij betere benen nodig hebben.

Komende week rekent hij op meesterknecht Sepp Kuss, die in de Ronde van Catalonië een bleke indruk maakte. In de Ronde van het Baskenland kan Vingegaard zichzelf opvolgen.

Drie van de grote favorieten voor de Tour de France komen elkaar tegen in het Baskenland. Dat zijn Jonas Vingegaard , Remco Evenepoel en Primoz Roglic .

Primoz Roglic kwam er niet aan te pas in Parijs-Nice.

Er is meer dan Vingegaard, Evenepoel en Roglic. Het deelnemersveld is rijk gevuld in het Baskenland.

Bij Soudal Quick-Step is Remco Evenepoel misschien niet de uitgesproken kopman. Ook Mikel Landa presteerde al sterk dit seizoen met een 2e plaats in de Ronde van Catalonië, achter Tadej Pogacar. De Bask speelt een thuismatch en eindigde vorig jaar ook als tweede.

Pogacar is er zelf niet bij in het Baskenland. UAE treedt wel aan met een indrukwekkend team. Juan Ayuso, 2e in Tirreno-Adriatico, wil misschien wel revanche nemen op Vingegaard.

Ook Brandon McNulty en Marc Soler (als knecht) presteerden al sterk. Jay Vine is nog wat op zoek naar betere vorm. En dan spreken we nog niet over aanstormend talent Isaac Del Toro.

Andere kanshebbers voor een plek in de top 5 zijn Mattias Skjelmose, David Gaudu, Pello Bilbao, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart en Tom Pidcock.