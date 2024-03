Thuisrijder Landa moet Remco Evenepoel door het Baskenland gidsen: "We hebben een sterk blok"

Meer dan in de klassiekers, wil Soudal - Quick Step scoren in tussentijdse rittenkoersen.

Zo is kopman Remco Evenepoel maandag bij de start van de Ronde van het Baskenland de blikvanger voor het Belgische blok. Evenepoel is in de Spaanse rittenkoers niet aan zijn proefstuk toe en won er het jongerenklassement in 2022.

"Ik kijk ernaar uit om weer te koersen in het Baskenland", zegt Evenepoel in een vooruitblik bij zijn ploeg. "Het is een prachtig gebied waar ik al met veel plezier heb gereden. Zoals altijd wordt het een uitdagend parcours tegen een sterk deelnemersveld."

Om de uitdagingen in het Baskenland aan te gaan, krijgt Evenepoel de ideale compagnon de route met zich mee. Zo staat thuisrijder Mikel Landa - vorig jaar zelf nog tweede - aan zijn zijde om Vingegaard co. te bekampen.

"Ik kijk er naar uit om met Mikel te koersen in zijn thuisregio, omdat ik weet dat de lokale fans kenners zijn met een passie voor het wielrennen", klinkt het bij de Belgische kampioen.