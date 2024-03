Boonen en Lefevere huilen om Soudal-Quick-Step: "Heb nog kleine hoop: Parijs-Roubaix 2001"

do 28 maart 2024 10:38

Patrick Lefevere was de special guest in de podcast van Wielerclub Wattage, hier naast zijn vroegere kopman Tom Boonen.

Vroeger was Soudal-Quick Step de maat der dingen in de Vlaamse koersen, maar dit jaar komen ze niet uit de verf in het klassieke werk. Tom Boonen en Patrick Lefevere, het succesduo van weleer, vinden ook in Wielerclub Wattage niet meteen verklaringen. "Dezelfde renners wonnen 2, 3 jaar geleden Harelbeke en de Ronde", gaf de geplaagde teammanager mee.

Yves Lampaert bekende eerder deze week in Vive le Vélo, Leve de Ronde, dat het niet leuk is om niet meer bepalend te kunnen zijn, al noemde hij de situatie ook niet rampzalig.



Dirk De Wolf vatte het klassieke voorjaar van Soudal - Quick Step als volgt samen: "Dat is niet goed en op sommige momenten heel slecht."



Enter Tom Boonen, die van 2003 tot 2017 de successen aaneenreeg bij Quick Step. "Ik herken de ploeg niet meer. Ik vind het om te huilen."



En waaraan ligt dat dan: jongens te lang bij de ploeg, niet meer gemotiveerd, wilde Ruben Van Gucht weten?



"Als ze de reden zouden kennen, zouden ze het misschien wel kunnen oplossen. Ik vind dat ze ongeïnspireerd rondrijden", stelt Boonen vast.



Ontbreekt er een kopman die op tafel slaat? "Blijkbaar. Ze hebben de pech dat Alaphilippe, Asgreen en Lampaert niet goed zijn. Ze lijken in een neerwaartse spiraal gesukkeld en niemand heeft precies de moed om daar iets aan te doen. Ik weet het niet meteen, maar kan het niet verklaren."

Als er een toverformule zou zijn, hadden ze die al gevonden. Tom Boonen

"Als er een toverformule zou zijn, zouden ze die al wel gevonden hebben", berust Boonen. "Soms heb je van die jaren dat het niet draait."



Hoe kijkt Patrick Lefevere, de godfather van de Vlaamse koers naar zijn klassieke ploeg? Lefevere was de special guest van Wielerclub Wattage in zijn woonplaats Roeselare. "Ik heb nog een kleine hoop. In 2001 draaide het ook niet. Ik heb toen 's ochtends voor Parijs-Roubaix een speech gegeven en we waren 1, 2 en 3."



Servais Knaven won voor Johan Museeuw en Romans Vainsteins, toen bij de wielerploeg met de naam Domo-Farm Frites. "Hoop doet de zotten leven, hé."



De voorbije dagen spaarde Lefevere de kritiek op zijn Vlaamse ploeg niet. Aan tafel bij Ruben beantwoordde hij ook de vraag waar hij zelf vindt dat hij in de fout is gegaan.



"Een baas maakt nooit fouten", klonk het eerst cryptisch. "Het is makkelijk om achteraf te zeggen: "Waar ben je in de fout gegaan?""



"De renners die het nu niet doen, wonnen 2, 3 jaar geleden Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. Ze deden overal mee voor de overwinning en nu plots draait het niet."

Ik kan toch niet elke ochtend in het rennershotel van mijn voeten gaan maken? Ze vinden me nu al een ambetanterik. Patrick Lefevere

Hij kan de vinger ook niet meteen op de wonde leggen. "Ik kan toch niet elke ochtend in het rennershotel van mijn voeten gaan maken? Ze vinden me nu al een ambetanterik."



Voor renners en manager is het een frustrerende situatie: "Ik heb dokters, ik heb trainers, een slaapcoach, 3 ploegleiders. Wat kan ik eraan doen, behalve op het einde van de maand betalen."