Tom Boonen kreeg als neoprof lesje van eigen team: "Ik moest in de leiderstrui hele dag op kop rijden"

do 21 maart 2024 13:09

In Wielerclub Wattage grabbelden de leden ook deze week weer in hun verhalentrommel. Tom Boonen vertelt hoe hij tegen de afspraak in als eerste over de streep kwam in de ploegentijdrit van de Ronde van Catalonië. Een jeugdzonde die hem een strafkamp opleverde.

Voor zijn verhaal keert Tom Boonen terug naar de Ronde van Catalonië 2002. Als 21-jarige neoprof reed Boonen toen voor US Postal, waar hij ploegmakker was van Lance Armstrong en Roberto Heras. In de Ronde van Catalonië, toen nog in juni, reed Boonen samen met een deel van de Tour-ploeg.



"Ik kwam terug uit een competitiebreak, maar ik had heel goed getraind", vertelt Boonen in Wielerclub Wattage.



"De eerste etappe in Catalonië was een ploegentijdrit van 30 kilometer. Als we de beste tijd zouden hebben, was de afspraak dat Hincapie als eerste over de streep zou komen."

Ik moest uiteindelijk als eerste lossen, in de leiderstrui dan nog. Tom Boonen

Die afspraak kwam Boonen ongewild niet na. "1 kilometer voor de streep kwam ik op kop met Hincapie in mijn wiel en ik dacht: "Ik zal gewoon blijven doorrijden, hij komt wel over mij."" Maar Boonen had wonderbenen. "Ik trok aan en reed 67 km/u. Maar Hincapie kwam niet over mij. Ik reed als eerste over de aankomstlijn en wij wonnen de ploegentijdrit. Ik was dus de eerste leider van de Ronde van Catalonië. " "Als bedankje mocht ik daags nadien als leider de hele tijd alleen op kop van het peloton rijden. Niemand van de andere ploegen kwam me helpen. Ik moest uiteindelijk als eerste lossen, in de leiderstrui dan nog." Een lesje waar Boonen geen moeite mee had. "Ik kon dat wel hebben."

Luister naar Wielerclub Wattage

Bekijk Wielerclub Wattage op VRT MAX