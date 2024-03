Tom Boonen deelt hilarisch kakverhaal in Wielerclub Wattage: "Ploeg moest auto verkopen door de stank"

De straffe verhalen in Wielerclub Wattage waren deze week weer van een ongezien niveau. Over wapensmokkel, een kakgeur in de ploegauto en een ongewone bevoorrading op de Mont Ventoux.

Maar omdat zijn fiets naar de vaantjes was, stapte Boonen in de ploegauto van zijn jeugdteam Balen BC. "Ik ging volledig onder de kak in die auto zitten. Ze hebben die auto achteraf moeten verkopen, want ze kregen de geur er niet meer uit. Maar ik was heel blij dat ik mijn bril terug had", lacht Boonen.

Boonen ging daarna als een bezetene achtervolgen. "Maar een ronde later ging ik in diezelfde bocht opnieuw onderuit en viel ik weer die gracht in. Het strafste van al: ik vond mijn bril terug."

"Als eerstejaarsjunior kwam ik tijdens de Tweedaagse van Hoboken ook ten val in een gracht, eentje waar de riolering in uitkwam. Ik kroop toen in allerijl uit die gracht en sprong mijn fiets weer op. Maar ik was mijn bril kwijt."

Toen Jan Bakelants na afloop van de Tour of California 2012 terugvloog naar België, moesten hij en zijn ploegmakkers plots zelf hun fietsen inpakken.



"Normaal deden de mecaniciens dat. Maar nu waren ze heel gespannen, dat was ik niet gewoon", vertelt Bakelants.



"De renners waren moe en begonnen te morren, want fietsen inpakken is een vervelend karwei."

's Avonds voor de terugvlucht greep Bakelants zijn kans om de mecaniciens daarover aan te spreken in de bar. "Ik vroeg hen waarom ze die fietsen zelf niet inpakten."



"En ze antwoordden me: "Toen we vorig jaar de fietszakken uitpakten na de Tour of California, vonden we semi-automatische wapens terug bij 2 renners. We hebben toen ongelooflijk veel geluk gehad dat we daarmee door de douane geraakt zijn.""

"Twee niet-Europese renners hadden dus in de VS oorlogswapens gekocht en ze buiten het zicht van de mecaniciens in de fietszakken gestoken."