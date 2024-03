Wielerclub Wattage weerlegt 4 punten van kritiek op Evenepoels Parijs-Nice: "Hij rijdt wél te veel vooraan"

wo 13 maart 2024 15:23

Er is al veel inkt gevloeid over Remco Evenepoels prestatie in Parijs-Nice. Maar in Wielerclub Wattage smoorden de leden de kritische stellingen van Jan Bakelants in de kiem. "We zijn te streng voor een jonge kerel zoals Remco."

1. Het was niet flitsend genoeg wat Evenepoel liet zien in Parijs-Nice

"Niet akkoord", zeggen Dirk De Wolf en Tom Boonen eensgezind.



"Ik denk dat we bij Remco nogal snel vergeten dat een 2e plaats in Parijs-Nice ook wel gewoon enorm goed is", aldus Boonen. "Je moet niet altijd de dingen afmeten aan de maatstaf die hij in de gewonnen Vuelta van 2022 heeft laten zien." "In Parijs-Nice werden er tactische fouten gemaakt. Maar in de koers zelf vind ik niet dat hij heel veel heeft laten liggen." "2e worden in Parijs-Nice, de laatste rit winnen en al die truien meenemen, dat is gewoon keigoed."

2. Evenepoel heeft niets geleerd in Parijs-Nice

"Hij heeft net veel geleerd", vindt De Wolf.



"Evenepoel heeft in Parijs-Nice voor het eerst 5 dagen op een rij in slecht weer gekoerst. Dat is sowiesie een leerrijke ervaring." Boonen volgt De Wolf. "Als Remco een hele week de koers had gedomineerd en met anderhalve minuut voorsprong had gewonnen, dan had hij niets geleerd." "Hij heeft nu veel meer opgestoken met het oog op de toekomst."

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze meer geleerd dan bij Soudal-Quick Step. Jan Bakelants

Toch blijft Bakelants halsstarrig vasthouden aan zijn stelling. "Bij Visma-Lease a Bike hebben ze allicht meer geleerd. Want een van hun luitenanten (Jorgenson) is zondag 30 km op stap geweest met Remco." "Visma weet nu perfect welke waardes nodig zijn om Remco te volgen en zo weten ze ook waar Evenepoel staat tegenover Vingegaard. Dat soort kennis hebben ze niet opgedaan bij Soudal-Quick Step."

3. Onbegrijpelijk dat toptransfer Landa niet meereed in Parijs-Nice

Landa is kopman in de Ronde van Catalonië en rijdt daarna voor eigen volk in de Ronde van het Baskenland. Dat combineren met Parijs-Nice vond de ploeg geen goed idee.

"Bij de onderhandelingen vorige zomer heeft Landa misschien gezegd dat hij in die koersen een rit wil winnen, omdat zijn bomma daar woont. Dan zeg je: "Allez, het is goed"", probeert Boonen het verhaal-Landa te reconstrueren. "Wanneer er enkele maanden later meer duidelijkheid komt over het programma van Remco, zien ze dat dat conflicteert met het programma van Landa." "Als je dan tegen Landa moet zeggen dat hij een bepaalde koers niet meer mag rijden... dat gaat ook niet."

4. Evenepoel had beter Tirreno gereden dan Parijs-Nice

"Niet akkoord", klinkt het opnieuw bij De Wolf. "De Tirreno was nochtans heel leerrijk geweest voor Evenepoel, omdat hij zich dan had kunnen afmeten aan Vingegaard", verdedigt Bakelants zijn stelling. "Met het oog op de Tour de France is Remco op het punt gekomen dat hij de confrontatie met die mannen moet aangaan."

"Remco rijdt te veel vooraan"

De Wolf verdedigde Evenepoel bij elke stelling, maar ziet ook een werkpunt. "Hij moet minder op kop rijden en leren iets meer achteraan te rijden." "Als je voortdurend in de eerste 3 à 4 posities rijdt, moet er telkens 2 ploegmakkers voor je uitrijden. In een klassieker kan dat, maar dat elke dag doen in een rittenkoers is te zwaar." Dat betekent niet dat Evenepoel helemaal achteraan het peloton moet rijden. "Tussen positie 15 en 20 is ideaal."

