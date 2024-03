Remco Evenepoel bereidt zich voor op stevige strijd bergop: "Deze keer tactisch geen foutjes maken"

za 9 maart 2024 12:12

Money time voor Remco Evenepoel tijdens de ingekorte bergrit in Parijs-Nice. De Belgische kampioen moet een minuut zien goed te maken op gele trui McNulty in het slotweekend, te beginnen met de koninginnenrit vandaag. "Het is nog niet van moeten om nu tijd terug te pakken, maar het is wel aangeraden."

"Het zal zaak zijn van meteen goed gepositioneerd te zitten", opende Remco Evenepoel zijn vooruitblik op de hertekende koninginnenrit. "Na 5 km draaien we al een technische weg op. Vanaf daar is het heel de tijd bochtig tot een 12-tal km van de slotklim. Het is moeilijk om daarop een bepaalde tactiek te ondernemen. Het zal positioneren en op de fiets blijven worden." Op de slotklim van goed 15 km zal het dus moeten gebeuren voor Evenepoel om tijd goed te maken. "Van een team als Ineos verwacht ik dat ze van aan de voet stevig beginnen. Dan zal het zien zijn hoe de benen aanvoelen en tactisch geen foutjes proberen te maken", lachte Evenepoel.

Het is nog niet van moeten om nu tijd terug te pakken, maar het is wel aangeraden. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

Zijn de verschillen tegenover McNulty en Jorgenson te groot na gisteren om Parijs-Nice nog te winnen? "Ik hoop dat dat vandaag al wat verkleind wordt. Of dat zal lukken? Geen idee, maar het zou heel goed zijn met het zicht op morgen. Het is nog niet van moeten om nu tijd terug te pakken, maar het is wel aangeraden."

Lodewyck: "Niet nodig om Remco extra druk op te leggen"

"De sfeer gisterenavond op de bus was eigenlijk goed. Natuurlijk hebben we wel gekeken wat er eventueel is misgelopen", blikte ploegleider Klaas Lodewyck nog een keer terug. "Zoals Remco gisteren aangaf, had hij zelf beslist om niet te reageren op die 3 jongens. Achteraf gezien was dat een fout, ja." Wel viel op dat Evenepoel het plots zonder zijn maats van Soudal - Quick Step moest stellen in de finale. Ook rechterhand Van Wilder ontbrak. "Hij draaide wat ver op en had niet de benen waarop hij gehoopt had. Maar ook als Van Wilder daar zat, had hij in zijn eentje moeten rijden. Bijvoorbeeld Plapp, die leider was, besliste pas laat mee om mee rond te draaien." "Als die groep meteen samenwerkt, kunnen ze het verlies misschien tot 25 seconden beperken. Een extra mannetje had dus geen verschil gemaakt."

Hoeveel tijd Remco vandaag moet terugpakken? Daar focussen we ons niet op. Klaas Lodewyck (ploegleider Soudal-Quick Step)