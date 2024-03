Plots is eindwinst stuk moeilijker voor Evenepoel: "Heb klein tactisch foutje gemaakt. Allez, een groot"

In plaats van terrein goed te maken in zijn jacht op de gele trui heeft Remco Evenepoel net tijd moeten prijsgeven in het klassement van Parijs-Nice. Achteraf beklaagde hij zich dat hij niet goed had gereageerd op de uitval van Matteo Jorgenson. "In het vervolg moet ik niet zoveel nadenken en het gevoel en de benen volgen."