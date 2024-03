Kijk of luister naar Wielerclub Wattage: "Milaan-Sanremo zit Remco Evenepoel als gegoten"

"Milaan-Sanremo zit Remco als gegoten"

Een dag voor Nokere Koerse komen Ruben Van Gucht en zijn wielerclub de startplaats al eens inspecteren. In Deinze zorgen Tom Boonen, Jan Bakelants, Mark Uytterhoeven en Dirk De Wolf weer voor nieuwe inzichten (Remco kan Sanremo winnen, tweede in Nice is ook goed en Jorgenson zal knechten in Vlaanderen) en straffe verhalen (Mark reed Sanremo, Jan z'n vrouw moet aan de handrem trekken en Dirk is een zotteke).

dinsdag 05/03 62 min