Thomas Detry begint zondag als coleider aan de slotdag in Houston

Thomas Detry is op dreef in Houston. Onze landgenoot is een van de vijf leiders na ronde 3. Zondag gaat de beste Belgische golfer op zoek naar zijn eerste zege op de PGA Tour. Scottie Scheffler, nummer 1 van de wereld, is een van de leiders.

Thomas Detry was vrijdag na een goeie ronde in 64 slagen opgeklommen naar de derde plaats. Gedurende de derde ronde bleef Detry telkens in de buurt van de leidersplaats.

Terwijl zijn concurrenten op de slotholes allemaal in de fout gingen en ballen in het water zagen verdwijnen, hield Detry het hoofd koel. Hij hield het bij 5 pars op een rij om zijn ronde te eindigen in 67 slagen.

Detry staat samen met de Duitser Jäger, de Engelsman Skinns, de Argentijn Tosti en de Amerikaan Scheffler op kop met -9. Scheffler is de nummer 1 van de wereld en won al twee toernooien in 2024.

Tony Finau, leider na de tweede ronde, moest 2 slagen inleveren en had ook nog een dosis geluk toen hij na een bal in het water toch nog een birdie lukte (zie video).