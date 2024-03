Een mislukt WK voor de shorttrackers? "Neen, we leven zelfs boven onze stand"

di 19 maart 2024 12:04

Hanne Desmet mikte op een wereldtitel in Rotterdam.

Het WK shorttrack heeft geen medailles voor de Belgen opgeleverd. "Na het beste seizoen ooit ontbreekt de kers op de taart", reageert bondscoach Ingmar van Riel. "Hanne was in uitstekende doen, Stijn had helaas niet de goede vorm te pakken", zegt zijn voorganger Pieter Gysel.

Op de Wereldbekers en het EK lieten de Belgische shorttrackers mooie dingen zien, maar afgelopen weekend bleven ze met lege handen achter op het WK in Rotterdam. "We hebben het beste seizoen ooit achter de rug. Op het WK wilden we de kers op de taart zetten, maar dat is niet gelukt", vertelt bondscoach Ingmar van Riel. "Het komende seizoen zullen we alvast heel gretig voorbereiden. Op het WK in Peking moeten we volgend jaar wat extra medailles winnen als compensatie voor Rotterdam", stelt de bondscoach, die een sterke Hanne Desmet aan het werk zag. "Over haar uitsluiting op de 1.000 meter ben ik het nog altijd niet eens, maar gedane zaken nemen geen keer. Eerst ben je boos, daarna gaat het leven voort." Voor de andere penalty's kan Van Riel meer begrip op brengen. "Op de 1.500 meter pakte Hanne het risico om zilver te verliezen. Dat was balen achteraf, maar de uitsluiting was correct."

Hanne Desmet (l), bondscoach Ingmar van Riel (m) en Stijn Desmet (r).

"Stijn Desmet heeft niet de beste versie van zichzelf kunnen laten zien"

Voor Stijn Desmet is Ingmar van Riel streng. "Zijn WK was waardeloos", vindt de Nederlander. "Er waren incidenten, hij voelde zich wat vermoeid en hij begon het WK met materiaalproblemen." "Stijn heeft niet de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. Spijtig, want hij heeft goede wedstrijden gereden dit seizoen."

België is een zeer klein schaatsland, zonder de nodige faciliteiten om op topniveau mee te draaien. Ik vind ik het zelfs bizar dat we staan waar we nu staan. Pieter Gysel

"Hanne was in uitstekende doen, Stijn had helaas niet de goede vorm te pakken", pikt Pieter Gysel in.

De voormalige bondscoach zag geen mislukt WK voor België. "Neen, met de estafetteteams eindigen we twee keer in de top 8 en individueel hebben we A-finales gereden."

"We moeten realistisch zijn: België is een zeer klein schaatsland, zonder de nodige faciliteiten om op topniveau mee te draaien."

"Momenteel leven we zelfs boven onze stand. Daarom vind ik het zelfs bizar dat we staan waar we nu staan."

"Natuurlijk waren medailles mooier geweest, maar in shorttrack heb je niet alles in de hand", weet Gysel als voormalig shorttracker maar al te goed.

Stijn Desmet in actie op het WK in Rotterdam.

"Hanne is onvoorspelbaar en dat is haar kracht"

De finale van de 1.000 meter bij de vrouwen draaide uit op een scherp duel tussen Hanne Desmet en haar voormalige trainingspartner Suzanne Schulting. Achteraf was de Nederlandse scherp voor onze landgenote. "Hanne is een onvoorspelbare schaatsster en dat is haar kracht. Ze is een lastige klant, die risico's durft te nemen. Als je het daar moeilijk mee hebt, moet je overstappen naar een andere sport", stelt Pieter Gysel. "Hanne pakt uit met manoeuvres waar anderen niet goed weten op te reageren, terwijl Suzanne alles graag onder controle heeft. Met zulke toppers tegenover mekaar krijg je nu eenmaal vuurwerk." "Ik durf Hanne zeker aan te spreken over de kwaliteit van haar manoeuvres, maar met die in de finale van de 1.000 meter was weinig mis mee", vindt Gysel. "Natuurlijk hoop ik dat Suzanne er snel bovenop komt, dat spreekt voor zich." Volgend weekend eindigt het shorttrackseizoen met het Belgisch kampioenschap in Antwerpen.