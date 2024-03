"Het shorttrack in België zit in de lift, maar die is na dit WK even blijven stilstaan"

De Belgen hadden gehoopt om van het WK shorttrack in Rotterdam een medaillefeestje te maken, maar ze bleven met lege handen achter. "De ontgoocheling is enorm", stelt commentator Bert Sterckx vast.

"Het is uiteindelijk niets geworden. In het geval van Stijn Desmet door problemen met zijn materiaal en de topvorm die ontbrak."

"De ontgoocheling is enorm, want ze hadden gehoopt een wereldtitel te kunnen vieren, met al die supporters die naar Rotterdam waren afgezakt."

Het is voor het tweede jaar op een rij dat het WK mislukt is voor Hanne Desmet

Het verhaal van Hanne Desmet is anders. "Zaterdag ging ze té veel op zoek naar goud, terwijl het zilver binnen handbereik lag. Daardoor ging ze in de fout."

"Zondag miste ze het goud door een beslissing die achteraf op veel woede en ongeloof werd onthaald (ze werd gediskwalificeerd na een manoeuvre tegen Suzanne Schulting, red). In de coulissen was de woede nog een stuk harder dan in de interviews."

"Daardoor is het WK voor het tweede jaar op een rij mislukt voor Hanne Desmet. Net wanneer het moet gebeuren, loopt het mis."

"Terwijl ze tijdens het seizoen liet zien dat ze minstens haar voet naast de wereldtop kan zetten, en soms zelfs kan domineren."

"Het is jammer voor het Belgische shorttrack, dat in de lift zat na de resultaten van vorig jaar. Dit had een extra boost kunnen geven. Maar de lift blijft voorlopig even vastzitten."