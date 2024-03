Waarom Hanne Desmet haar wereldtitel moest afgeven: "Ze werd uitgesloten na een opsomming van fouten"

Het WK shorttrack heeft geen medailles, laat staan een wereldtitel opgeleverd voor Hanne Desmet. Waar is het foutgelopen? Hoe is haar relatie met Suzanne Schulting? En keert haar stijl niet tegen zich? Wij legden ons oor te luister bij Joris van den Berg, de shorttrackexpert van de NOS.

Drie keer wordt Hanne Desmet uitgesloten op het WK in Rotterdam. In de finale van de 1.000 meter loopt het mis voor de nummer 3 van Peking na contact met olympisch kampioene Suzanne Schulting. Onze landgenote ligt op kop en de Nederlandse wil door een klein gaatje kruipen, maar dat lukt niet.

Desmet had al wat op haar kerfstok staan. In de halve finales keken ze een manoeuvre nog door de vingers.

Desmet had al wat op haar kerfstok staan. In de halve finales keken ze een manoeuvre nog door de vingers.

"Daarom is Desmet in de finale bestraft, door een opsomming van fouten", weet onze Nederlandse collega en schorttrackdeskundige.

Streng van de jury, niet? "Desmet had al wat op haar kerfstok staan. In de halve finales voerde ze al een gewaagd manoeuvre uit. Die actie keken ze nog door de vingers achter de jurytafel, maar ze onthouden ze wel."

Terwijl de twee toch close waren? "Toen ze samen trainden, was er een band, maar of het hartsvriendinnen waren, weet ik niet", antwoordt de NOS-commentator.

Suzanne Schulting en Hanne Desmet in betere tijden (op de Olympische Spelen van Peking). NOS-commentator Joris van den Berg: "Schulting staat in haar eentje in haar wereld. Ze is een geboren en meedogenloze winnares en zal nooit cadeautjes weggeven."

"Alsof ze een steen in het water kletst. "O jee, daar is ze weer", zie je haar concurrentes denken."

"Wat Schulting als geen ander kan. Sinds zij er na een onderbreking weer bij is, is het allemaal wat minder stabiel op het ijs", merkt hij op.

"Schulting is een enigma. Zij staat in haar eentje in haar wereld, ze is een geboren en meedogenloze winnares en zal nooit cadeautjes weggeven", gaat Van den Berg voort.

Hanne Desmet is de tegenpool van Suzanne Schulting. "Een fascinerende schaatsster", vindt Joris van den Berg. "Ze zit altijd met een bepaalde sereniteit en wijsheid rond de wedstrijden."

"Tot ze het ijs opgaat", merkt onze Nederlandse collega op. "En dan heeft ze twee gezichten: of ze ligt op kop en de rest heeft het nakijken. Of ze belandt net niet in een gouden situatie en dan gaat ze die met een kamikaze-actie proberen recht te zetten."

"Die acties zitten in haar natuur en dat is heel attractief, maar het kan twee kanten op. Of Desmet snelt naar goud of Desmet wordt uitgesloten, zeker in een finale."

"Dat is zeer frustrerend voor haar. En met die frustratie moet ze 7 maanden voort tot het nieuwe seizoen."