Nieuwkomer Koni De Winter: "Eindelijk, ik was toch een beetje op deze selectie aan het wachten"

di 19 maart 2024 13:01

De Rode Duivels trappen hun EK-voorbereiding af met matchen tegen Ierland en Engeland. Koni De Winter is de nieuwe naam in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. In zijn eerste interview als Rode Duivel oogde de verdediger alleszins bijzonder rustig. "Het verschil met de beloften is niet zo groot."

Nieuwkomer Koni De Winter mocht als eerste Rode Duivel tijdens deze interlandbreak de pers te woord staan. Enkele uren eerder ontbrak hij nog op de eerste veldtraining. "Ik ben gewoon nog aan het recupereren na mijn wedstrijd van zondag", wuift hij meteen twijfels over een blessure weg. De speler van Genoa (21) speelde vorige zomer nog op het EK voor beloften, deze zomer hoopt hij er bij te zijn op het grote EK. "Het is een eer om er eindelijk bij te zijn. Je ziet die spelers van kleins af aan, je ziet ze op tv, ..." Eindelijk. Zat hij dan op zijn eerste selectie te wachten? "Een beetje wel", geeft de verdediger toe. "Vorig jaar had ik weinig speelminuten (toen werd De Winter door Juventus uitgeleend aan Empoli, red.), maar dit jaar speel ik meer. Dus ik was er wel een beetje op aan het wachten."

Welke spelers mij opgevangen hebben? Ik ken al veel van de jongens zoals Vranckx, Doku, Bakayoko, ...

"Vergelijking met Kompany is een mooi compliment"

Kan hij het vergelijken met de belofteploeg? "Elke kleedkamer heeft wel een beetje dezelfde dynamiek. Dit is misschien nog wel net wat professioneler." Hoezo? "Je kan bijvoorbeeld kiezen tussen 6 shakes, 6 massagetafels, het zijn de kleine dingen."

Maar de stap is dus niet zo groot. En dat komt omdat De Winter heel wat van de Duivels al langer kent. "Zoals Aster Vranckx, Jeremy Doku, Johan Bakayoko, ... die ken ik al lang en met Onana heb ik ook al gespeeld. Ook de ervaren spelers hebben mij al gefeliciteerd en verwelkomd." Wat kan De Winter deze ploeg bijbrengen? "Verdedigen natuurlijk. Maar ook uitvoetballen, technische kwaliteiten. We zullen zien waar de coach me nodig heeft." In Italië is De Winter bezig aan een goed seizoen. Hij zit aan 22 competitiematchen bij zijn club. Is dit zijn seizoen van de doorbraak? "Het seizoen is nog niet gedaan", blijft hij heel rustig. "Op het einde maken we er een samenvatting van."

Een oproep voor de Rode Duivels betekent ook meer aandacht bij het grote publiek. En om De Winter voor dat grotere publiek te schetsen wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Vincent Kompany. "Dat is heel mooi voor mij. Hij was een idool van mij. Het is een compliment."



