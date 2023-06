Zijn weg naar het EK was een race tegen de tijd, nu imponeert toptalent Koni De Winter

Niets of niemand zou hem passeren. Over wie woensdag de dapperste der Belgen was, bestond geen twijfel. Koni De Winter ging tegen Nederland voorop in de strijd toen de alarmbellen een handvol keer loeiden. Zo keerde de verdediger in één fase twee ballen van de lijn en smeet hij zich nadien nog enkele keren voor een gevaarlijke kans. "Ik was gelukkig op het goeie moment op de juiste plaats", grijnsde de Antwerpenaar na de partij eens bescheiden in de mixed zone. Nochtans leek dat midden april juist niét het geval te zijn. In een partij met zijn Italiaanse club Empoli liep De Winter een knieletsel op tegen Cremonese. Zijn gedachten gingen toen meteen naar het EK voor beloften. "Het was mijn eerste vraag na die blessure: hoe lang zal ik out zijn? Want ik moést het EK halen. Hier had ik twee jaar naartoe geleefd. Met mijn kiné ben ik vervolgens keihard beginnen trainen om hier topfit te kunnen arriveren."

Puur op wilskracht heeft Koni de openingsmatch gehaald. Jacky Mathijssen

Een werkijver die ook bondscoach Jacky Mathijssen niet ontging. "Sommigen vergeten dat Koni onwaarschijnlijk hard gewerkt heeft om hier te zijn", loofde zijn trainer na de partij. "Met een letsel aan de mediale band was dat niet evident, 10 weken voor het toernooi. Maar puur op wilskracht heeft Koni de openingsmatch gehaald." Een geslaagd einde van een ware race tegen de klok. "Want voor de laatste oefenmatch tegen Israël twijfelde ik nog of ik kon spelen", gaf De Winter toe. "Het is dan één helft geworden. En tegen Nederland zou ik normaal met een tape rond mijn knie spelen. Alleen kwam die eraf tijdens de opwarming. (lachje) Ik heb dan maar beslist om zonder te spelen, omdat ik mij goed voelde."

Een echte kans bij Juventus?

En zo heeft De Winter zich bij het brede Belgische publiek - in zijn eerste duel op een openbare omroep - op de kaart gezet. Voor voetbaldieren was zijn prestatie wellicht minder een verrassing. Sinds zijn toptransfer op 16-jarige leeftijd naar Juventus stond de verdediger gebrandmerkt als toptalent. De nieuwe Vincent Kompany, klonk het snel. Een vergelijking die Olivier Deschacht, huidig assistent bij de beloften, nog altijd deels snapt. "Ik zie het wel een beetje. Kompany stond misschien nog iets sterker op zijn benen en wist meteen wat hij wou. Koni is dan weer iets leergieriger en coachbaarder." Maar ongetwijfeld even ambitieus. Zo bedankte de verdediger - ook lang dromend van het WK in Qatar - vorige zomer voor een transfer naar Club Brugge. Omdat De Winter oordeelde dat hij zich bij Empoli in de Serie A beter in de kijker kon spelen van moederclub Juventus.

Ik zou liever niet meer uitgeleend worden. Het doel is om elke week te spelen bij een ploeg die in mij gelooft. Dat zou Juventus kunnen zijn. Koni De Winter

Een beslissing waar de ruwe diamant allerminst spijt van heeft. "Want ik heb veel geleerd in het afgelopen seizoen", blikt De Winter terug. "Hoe het is om tegen spitsen en teams van een heel hoog niveau te moeten spelen, bijvoorbeeld. Ik heb fouten gemaakt, maar die ook gecorrigeerd. Daardoor heb ik veel stappen gezet."