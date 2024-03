In 2019 bij de vader, nu bij de zoon: Wout van Aert wordt momenteel geopereerd in Herentals

Wout van Aert wordt momenteel geopereerd aan zijn sleutelbeenbreuk in het ziekenhuis van Herentals. Opvallend: de ingreep gebeurt door Tom Claes, de zoon van de dokter die Van Aert in 2019 behandelde na zijn zware val in de Tour.

Voor zijn 7 gebroken ribben en gebarsten borstbeen is rust het beste geneesmiddel, maar Wout van Aert kan na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen wel al worden geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen.

De kopman van Visma-Lease a Bike gaat deze voormiddag onder het mes in het ziekenhuis van Herentals.

Van Aert is alvast in goede handen, want hij wordt behandeld door Tom en Steven Claes, de zonen van de gerenommeerde ex-arts Toon Claes.

Het was Toon Claes die Wout van Aert weer oplapte na zijn val in de tijdrit van de Tour in 2019. Ook onder anderen Remco Evenepoel, Tom Boonen, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel passeerden bij de topdokter.

Sinds zijn pensioen eind vorig jaar hebben zijn zonen overgenomen op de afdeling orthopedische heelkunde van het AZ in Herentals.

Hoelang Wout van Aert zal moeten revalideren, is nog onduidelijk. Hij moet alvast een streep trekken door het voorjaar. Bij zijn deelname aan de Ronde van Italië (4-26 mei) staat nog een groot vraagteken.