"Ik begin weer": Eden Hazard speelt Kings World Cup samen met influencer Céline Dept

Eden Hazard gaat zijn voetbalschoenen opnieuw aantrekken. De ex-Rode Duivel gaat meespelen in de gloednieuwe Kings World Cup, het WK voor ploegen uit de populaire 7-tegen-7-competitie van ex-prof Gerard Piqué. In zijn ploeg, Deptostra FC, speelt er nog een Belg: Céline Dept. Zij heeft miljoenen volgers op social media en maakt regelmatig content met bekende voetbalsterren.

Hazard ging recent met voetbalpensioen, maar keert dus terug in dit nieuw competitieformat. "Ik kan het verleden niet veranderen, maar mijn toekomst heb ik wel in handen", zegt hij in de aankondiging van zijn deelname. "Vandaag begin ik weer."

De Kings World Cup is de eerste editie van een internationaal toernooi tussen ploegen van de Kings League in Spanje en de Americas Kings League (met Zuid-Amerikaanse landen). Daarnaast krijgen er ook 12 teams een wildcard.

De competitie komt uit de koker van Kosmos, het bedrijf van Gerard Piqué. Het is een 7-tegen-7-competitie waarin ex-voetballers en streamers het tegen elkaar opnemen.

Het is vooral ongelooflijk populair in Spanje. Voor de finale van de eerste jaargang was Camp Nou volledig uitverkocht. Ondertussen werd de competitie ook in Zuid-Amerika gelanceerd. En nu is er dus het eerste WK.

Het succes zit natuurlijk in de aanwezigheid van grote namen. Maar ook de regels zijn bizar. Teams mogen onbeperkt wisselen en een kaart betekent minuten op de strafbank zitten, zoals in het hockey.