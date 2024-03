Eden Hazard heeft nominatie op zak voor Premier League Hall of Fame

ma 25 maart 2024 13:58

Engeland vergeet zijn voetbalhelden niet. Eden Hazard is opgenomen in een lijst met 15 legendes uit de Engelse voetbalcompetitie die kans maken op een plaats in de prestigieuze eregalerij van de Premier League. De ex-aanvoerder van de Rode Duivels speelde van 2012 tot 2019 bij Chelsea.

Eden Hazard won met Chelsea onder meer 2 keer de titel en werd in het seizoen 2014-2015 uitgeroepen tot Premier League Speler van het Jaar.



In totaal was de dribbelkont goed voor 85 doelpunten in 245 PL-wedstrijden voor de Blues.



Naast Hazard zijn ook zijn voormalige teamgenoten John Terry en Cesc Fabregas genomineerd. Zij nemen het op tegen klinkende namen zoals Gary Neville, Robbie Fowler, Michael Owen, David Silva, Yaya Touré en Edwin van der Sar.



Het zijn de fans die in een stemming tot maandag 8 april kunnen bepalen welke 2 spelers uit de lijst van 15 worden opgenomen in de Hall of Fame. Twee weken later, op 22 april, worden hun namen bekendgemaakt.



Kompany achterna?