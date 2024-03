Eden Hazard krijgt fraai eerbetoon in Rijsel en grapt over eigen trainingsveld: "Hier geen gym of loopwerk"

Niemand minder dan ex-kampioen Eden Hazard werd in Noord-Frankrijk gehuldigd voor zijn indrukwekkende carrière - en natuurlijk die memorabele passage bij LOSC in het bijzonder.

Enkele uren eerder was Hazard ook al in de bloemetjes gezet op het oefencomplex van Lille .

Tijdens een rondleiding in zijn oude kleedkamer zou de smaakmaker op rust nog eens duidelijk maken dat hij geen grote fan was van de 'extraatjes' zonder bal.

"Ik was niet veel in de kleedkamer, want ik zat natuurlijk de hele tijd in de gym", klonk het met de nodige ironie. "Daar kan je basketten, hé."