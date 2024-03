"I'm back, baby!" Eden Hazard keert terug naar Stamford Bridge (voor het goede doel)

Eden Hazard is binnenkort nog eens te bewonderen op Stamford Bridge. Neen, de voormalige Rode Duivel keert niet terug naar Chelsea: Hazard trekt wel zijn voetbalschoenen nog eens aan voor het goede doel.

Eden Hazard was onlangs nog eens in voetbalplunje te zien toen zijn ex-club Rijsel een eerbetoon organiseerde voor de 126-voudige Rode Duivel.

Later dit jaar zullen de voetbalfans nog eens écht kunnen genieten van de kunstjes van een van de beste Belgische voetballers aller tijden. En dat bovendien op Stamford Bridge, de thuisbasis van Chelsea, waar hij zijn glorieperiode beleefde.

Eden Hazard zal op zondag 9 juni opdraven in een Unicef-wedstrijd voor het goede doel, waarin een sterrenelftal het zal opnemen tegen een Engelse selectie. "I'm back, baby!", maakte Hazard het nieuws met een knipoog bekend op zijn Instagram-account.

"Ik keer op 9 juni terug naar huis. Ik kan niet wachten om iedereen van de Chelsea-familie terug te zien. Op Stamford Bridge spelen, was altijd geweldig. Ik heb er 7 briljante jaren beleefd en enkele van mijn mooiste voetbalherinneringen geschreven."

"Laten we er in juni samen een prachtige dag van maken en zo geld inzamelen voor kinderen in nood overal te wereld", aldus Hazard.

Met Frank Lampard heeft nog een voormalige Chelsea-legende zijn deelname aan de match al bevestigd. Ook atletieklegendes Usain Bolt en Mo Farah zouden erbij zijn op 9 juni.