Gekke regels, 7 tegen 7 én sterren als Ronaldinho en Neymar: hoe Piqué Camp Nou vulde met nieuw megasucces

Zondag was Camp Nou het decor van de eerste finale en het stadion van Barcelona was meteen volledig uitverkocht, goed voor 90.000 toeschouwers. Ook online volgde een half miljoen mensen het event.

Maar met de Kings League, een 7-tegen-7-competitie waarin ex-voetballers en streamers het tegen elkaar opnemen, lijkt Piqué wel in de roos te hebben geschoten.

Neymar en Ronaldinho als promotors

De Kings League maakte dat op spectaculaire wijze bekend. In de aankondigingsvideo "kidnapte" Neymar zijn voormalige ploegmaat Gerard Pique, de grote man achter het project. Hij wilde de Spanjaard alleen vrijlaten in ruil voor een eigen team.

Ronaldinho maakte eerder bekend dat hij in het project stapt en volgend jaar zijn eigen team zal hebben, nu volgt ook Neymar zijn voorbeeld.

Braziliaanse supersterren zoals Ronaldo, Ronaldinho en Neymar wilden de finale niet missen en waren zondag aanwezig in het stadion waar ze ooit schitterden.

De kans bestaat dat u nog nooit van de Kings League hebt gehoord, maar in Spanje is het ongelofelijk populair.

Grote namen, alternatieve regels

Sinds januari kwamen de teams van 7 spelers elke zondag samen nabij het vliegveld van Barcelona. Voor de Final Four verhuisde het event naar het legendarische Camp Nou.

Het concept is eenvoudig. De gloednieuwe competitie bestaat uit 12 ploegen die strijden om de titel.

Waarom is de Kings League zo'n succes?

Wat wel gelijkloopt: er is een VAR, maar die raadplegen de spelers zelf.

Zo verloopt de aftrap in een rush, net als bij het waterpolo. Teams mogen onbeperkt wisselen en een kaart betekent minuten op de strafbank zitten, zoals in het hockey.

Super Bowl als inspiratie

Voor de finale werden kosten noch moeite gespaard. Het publiek werd getrakteerd op concerten, shows en enkele opvallende gasten.

De organisator had duidelijk inspiratie opgedaan bij de Super Bowl, de immens populaire finale van de Amerikaanse NFL.

Zo was er, net als in de Super Bowl, een liveshow tijdens de rust. Voorzitter Piqué presenteerde ook een show, waarin ex-ploegmaats David Villa, Sergio Agüero en Ronaldinho aan bod kwamen. Zelfs Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, was aanwezig.

Voor de volledigheid: het was uiteindelijk "El Barrio", de ploeg van sportjournalist Adri Contreras, die de finale kon winnen en daarmee de eerste kampioen van de Kings League werd.