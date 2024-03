BEKIJK: Sven-Göran Eriksson realiseert jongensdroom als coach van Liverpool in liefdadigheidsduel

Ondanks alles heeft hij zichtbaar genoten: vanmiddag stond Sven-Göran Eriksson op uitnodiging van Jürgen Klopp voor een keer aan het roer van Liverpool. De 76-jarige Zweed, die lijdt aan alvleesklierkanker, deed dat in een benefietwedstrijd tussen legendes van de Reds en Ajax ten voordele van de LFC Foundation.

De voormalige Engelse bondscoach glimlachte toen hij het veld opliep en het publiek zijn rode sjaals tevoorschijn haalde voor een emotionele 'You Will Never Walk Alone'.

Eriksson nam samen met Liverpool-legendes Ian Rush, John Barnes en John Aldridge plaats op de bank, terwijl ook Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard en Fernando Torres nog eens het Liverpool-shirt aantrokken. De Engelsen wonnen met 4-2.

"Het was altijd al mijn droom om ooit coach van Liverpool te worden, maar het is er nooit van gekomen", vertelde Eriksson vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de benefietmatch.

"Ooit was ik er dichtbij, want een paar jaar geleden hielden we wel degelijk gesprekken, maar nu gebeurt het echt."

Begin dit jaar maakte de 76-jarige Sven-Göran Eriksson bekend alvleesklierkanker te hebben, en dat hij in het beste scenario nog zowat een jaar te leven heeft.

Vervolgens bekende de Zweed tijdens een tv-interview zijn liefde voor Liverpool en dat het voor hem altijd een droom geweest is om op een dag trainer te zijn van The Reds. Huidig Liverpool-coach Jürgen Klopp nodigde hem prompt uit op de club.

"Toen ze me vroegen, dacht ik dat het een grap was", gaat Eriksson verder. "Ik hapte uiteraard toe en bovendien is het voor het goede doel, wat het nog beter maakt."