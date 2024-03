Vinicius tot tranen geroerd op persmoment: "Door racisme minder zin om te voetballen"

De racistische spreekkoren in de Spaanse competitie wegen zwaar op de Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior. Op een persconferentie barstte hij in tranen uit toen hij er vragen over kreeg. "Sinds ik mijn beklag heb gedaan, is het alleen maar erger geworden."

"Het enige wat ik wil is voetballen en dat zwarte mensen niet lijden."

Vinicius Junior heeft genoeg van de racistische spreekkoren in Spanje. "Ik maak dit nu al lang mee en elke keer word ik er droeviger van en heb ik minder zin om te voetballen", zei de speler van Real Madrid.

Dinsdag speelt hij met Brazilië een oefeninterland in Spanje. "Spanje is geen racistisch land, maar er wonen wel veel racisten en zij komen ook naar de stadions", zei Vinicius, die in tranen uitbarstte.

De aanvaller deed op sociale media al meerdere oproepen om de racisten de mond te snoeren. "Sinds ik voor de eerste keer mijn beklag daarover heb gedaan, is het alleen maar erger geworden. Ze beledigen me op basis van mijn huidskleur, in de hoop dat ik daardoor minder goed zou spelen."

"Maar Real Madrid verlaten, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Dan zou ik de racisten geven wat ze willen. Ik blijf dus gewoon bij de beste club ter wereld, om er zo veel mogelijk doelpunten te scoren", aldus Vinicius.

De oefeninterland tussen Spanje en Brazilië wordt overigens georganiseerd in de strijd tegen racisme. Beide voetbalbonden bereikten daarover vorig jaar overeenstemming nadat Vinicius in Valencia met racistische spreekkoren was uitgescholden.

"Als het alleen voor mij en mijn gezin was, weet ik niet of ik door zou gaan. Maar ik werd uitgekozen om een ​​heel belangrijke zaak te verdedigen en een zaak die ik elke dag bestudeer, zodat mijn vijfjarige broertje in de nabije toekomst niet hoeft te ondergaan wat ik doormaak", besloot hij.