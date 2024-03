BEKIJK: Dante Vanzeir pakt uit met 4 (!) assists (inclusief pareltje) en vernedert Inter Miami

Niet Lionel Messi, wel Dante Vanzeir was zaterdag onhoudbaar in de MLS. De Belgische spits pakte uit met maar liefst 4 assists tegen Inter Miami.

Memorabele voetbalavond in New York voor Dante Vanzeir.



In de topper tegen Inter Miami - zonder de geblesseerde Messi - waren de spotlights vooraf uiteraard gericht op Suarez, Alba en Busquets, maar het was vooral Vanzeir die de geschiedenisboeken in zou gaan.

Onze landgenoot pakte namelijk uit met 4 assists, waarvan 3 stuks voor de Schot Lewis Morgan. Vooral de eerste was fraai: een knappe hakbal.