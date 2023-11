Vinicius Jr lanceert antiracismecampagne in heel Brazilië: "Doe niet alsof je het niet ziet"

Elk jaar is er op 20 november in Brazilië de Black Awareness Day of Black Consciousness Day. Om een ​​hernieuwd bewustzijn van de zwarte gemeenschap te vieren over hun grote waarde en bijdrage aan het land.



"Laat de racisten zien (Revele os racistas)", is de leuze onder de slogan. "Dit is een boodschap. Vandaag en altijd", voegde hij er op zijn sociale media aan toe.



Vorig maand kreeg Vinicius de Socrates Award, omdat hij een stichting oprichtte die scholen bouwt in verarmde regio's in Brazilië en investeert in onderwijs.



Naast de campagne lanceerde hij met zijn stichting ook een "Onderwijs Handboek tegen Racisme", dat scholen helpt om een meer inclusieve omgeving te creëren waarin stereotypen die tot vooroordelen leiden uit de wereld geholpen worden.



De 23-jarige vleugelspeler, die ook een bijzonder FIFA-comité tegen racisme zal voorzitten, wil strengere straffen voor discriminatoir gedrag in voetbal. Zo voerde de regering van Rio de Janeiro een wet in die Vinicius' naam draagt om sportwedstrijden te stoppen of op te schorten vanwege racistisch gedrag.