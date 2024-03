In schaduw van Lore Bruggeman rijpen talentvolle Belgische skateboarders: "Parijs komt nog te vroeg"

vr 29 maart 2024 09:32

Voor Lore Bruggeman komen er belangrijke weken en maanden aan met het oog op olympische kwalificatie voor Parijs. Voor een heel nieuwe lichting Belgische skateboarders komen er belangrijke jaren aan. In de schaduw van Bruggeman bouwen zij aan de weg naar de top met LA 2028 en Brisbane 2032 als doelen.

Lore Bruggeman heeft het vizier op Parijs gericht, maar de Belgische federatie kijkt ondertussen ook al verder. "Als federatie zetten we nu in op een heel jonge lichting", legt technisch directeur Kevin Bronckaers uit.

"We hebben enorme stappen gezet in onze jeugdwerking. Er is een volwaardig ontwikkelingsprogramma gericht op middellange en lange termijn en er zitten 3 jonge skaters in een Be Gold-programma."

Het gaat om Noah De Jaeger (15), Beau Brunclair (14) en Andrea Caizza (15). "Zij doen nu ook mee aan World Skate-events en we hebben criteria opgesteld zodat zij kunnen groeien richting de Olympische Spelen van LA in 2028. De doelstelling is om daar een finaleplaats te bemachtigen. Daarom hebben we heel realistische, maar ambitieuze doelen gesteld."

Parijs komt nog te vroeg, maar hopelijk plukken we de komende jaren de vruchten van onze langetermijnvisie. Kevin Bronckaers

"Ik geloof erin dat ze die doelen kunnen halen, we zien ze opklimmen op de internationale ladder. Voor hen komt Parijs nog te vroeg, maar hopelijk plukken we daar de komende jaren de vruchten van onze langetermijnvisie."

In Dubai zagen we daar al een eerste glimp van. "Beau toonde opnieuw dat hij een consistente skater is en dat hij heel dicht aanleunt bij een plek in de kwartfinale. Het is voor de coaches ook duidelijk waar zijn mogelijkheden liggen om op korte termijn zijn runs en tricks te kunnen upgraden."

Noah De Jaeger kon zijn kansen niet verdedigen. "Noah had pech, want tijdens zijn run brak zijn plank. In de trainingen voordien had hij nochtans een heel technische en consistente run in elkaar gestoken. Hij was helemaal voorbereid om mee te strijden voor een plekje in de volgende ronde."

Met hulp van Sport Vlaanderen en het BOIC

Ook bij de vrouwen is er talent. De 17-jarige Mila Coolen toonde haar truken op de olympische kwalificatiewedstrijd in Dubai. "Dit was nog maar haar 2e World Skate-competitie, dus haar prestatie was zeker veelbelovend", legt Bronckaers uit.

"Naast Mila zitten er nog 2 vrouwen in het ontwikkelingsprogramma en zijn we sinds kort van start gegaan met een piepjonge lichting binnen het programma voor talentdetectie."

Met hun olympische deelname in Tokio hebben ook Axel Cruysberghs en Lore Bruggeman hun aandeel in deze ontwikkelingen. "Qua inspiratie was dat een grote meerwaarde. Zij hebben bewezen dat het kan als Belg en ze blijven een boegbeeld voor de sport."

Ook de inbreng van Sport Vlaanderen kan niet onderschat worden. "Ze hebben ingezien dat urban sports heel populair zijn bij de jeugd en hebben dat naar waarde geschat. Nu hebben we de middelen en de kansen om een A tot Z-traject uit te werken binnen topsport."

"Ook het BOIC ondersteunt de olympische en de Be Gold-atleten", benadrukt Bronckaers. "Waardoor Noah, Beau en Andrea wereldwijd aan competities kunnen deelnemen." Afspraak in Los Angeles en Brisbane.