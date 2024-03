Ondanks blessure ligt Lore Bruggeman op koers voor Parijs: "Virtueel geplaatst zijn, is geen garantie"

Met een toernooi in Dubai komt deze week een einde aan de eerste olympische kwalificatiefase in het skateboarden. Lore Bruggeman ligt op koers voor Parijs 2024, maar niet alles loopt op wieltjes. In Dubai wil onze landgenote punten scoren ondanks een knieblessure.

"Ze had schade aan het kapsel van haar knie en dat veroorzaakte heel veel pijn. We hebben het onder controle proberen te krijgen met oefeningen en behandeling, maar ze heeft dus allesbehalve pijnvrij op haar skateboard gestaan."

Een ideale voorbereiding op de wedstrijd in Dubai had Lore Bruggeman niet. "Ik ben al heel blij dat ze meekan naar Dubai", zegt technisch directeur Kevin Bronckaers. "Sinds de kerstvakantie kampt ze met een knieblessure."

Heel wat Belgische atleten zijn al zeker van hun olympische ticket. Lore Bruggeman is daar nog niet bij, omdat de kwalificatieperiode in het skateboarden pas eind juni afgesloten wordt. Deze week eindigt de eerste fase van het kwalificatietraject met een wedstrijd in Dubai.

Op dit moment is Lore virtueel geplaatst, maar dat is zeker geen garantie. De laatste wedstrijden wegen zwaarder door.

Bruggeman is al zeker dat ze mag deelnemen aan de tweede fase van het kwalificatietraject. Dubai is dus meer een opstap naar wat later nog moet komen met de Olympic Qualifier Series in Shanghai en Boedapest in mei en juni.



"Elke wedstrijd is belangrijk, maar Dubai is minder doorslaggevend dan de Olympic Qualifier Series", legt Bronckaers uit. "Op dit moment is Lore virtueel geplaatst (op de uitgekuiste lijst - landen mogen maximaal 3 skaters afvaardigen per discipline - staat ze in de top 20), maar dat is zeker geen garantie. Die laatste wedstrijden in de OQS gaan zwaar doorwegen in de kwalificatie."



Dat en haar knieblessure hebben gevolgen voor de aanpak van het toernooi. "We gaan proberen om verstandige run in elkaar te steken die niet te veel risico's inhoudt. Ze heeft minder training achter de rug en het doel is om haar huidige 4e resultaat te verbeteren. Dan verbetert ze haar ranking. Ik geloof dat ze daartoe in staat is."