De wielermanager van Average Rob: "Alle toppers en een Ironman-legende"

Ook YouTuber Average Rob heeft zijn hersenpan gepijnigd voor de Sporza Wielermanager. Al bestaat zijn ploeg uit een eenvoudige formule. En over zijn kopman voor de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag twijfelt hij geen seconde. "Wout van Aert de man van het voorjaar? Ik gun het hem"

Wikken en wegen, schrappen en vervangen: het is richting de Omloop Het Nieuwsblad dagelijkse kost voor elke wielermanager.

Maar Average Rob heeft een duidelijk concept uitgetekend. "Mijn 12 renners die ik inzet, zijn alle toppers", klinkt het kristalhelder.

Dat is nog zacht uitgedrukt. Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Evenepoel, Pidcock, Philipsen en tutti quanti: ze hebben allemaal een vinkje gekregen van de YouTuber.

Isaac del Toro, de winnaar van de Ronde van de Toekomst, is de vreemde eend in de bijt. "Omdat hij spotgoedkoop was", argumenteert hij.

Die selectiepolitiek implementeert natuurlijk dat zijn budget meteen ook vrijwel helemaal verdampt is.

En dan moet je nog een bus van 8 renners bij elkaar puzzelen. "Simpel: ik heb de goedkoopste renners gekozen van de goedkoopste opties", lacht hij.

Puntenpakkers zullen knapen als Zoccarato, Zanoncello en Zubeldia wellicht niet zijn.

Eén busganger mocht niet ontbreken. Cameron Wurf, de 40-jarige (ex-)triatleet van Ineos.

"Omdat hij een Ironman-legende is", gniffelt Average Rob, die zelf ook een Ironman tot een goed einde heeft gebracht.