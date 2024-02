Laatste moment van de waarheid? Uitgebluste Xavi wil nog een keer het vuur in Barcelona krijgen

Een voet tussen de deur of voor eeuwig vaarwel. Dat staat vanavond op het spel voor Xavi Hernandez. "Mentaal uitgeput" kondigde de coach van Barcelona zijn afscheid aan bij de Catalaanse grootmacht aan het einde van dit grijze seizoen. Maar als hij ooit wil terugkeren bij zijn grote liefde, zal Xavi de laatste strohalm van de Champions League moeten grijpen. Ogenschijnlijk onmogelijk, of niet?

Dat vertaalt zich naar de resultaten in Spanje. 8 punten scheiden leider Real Madrid en Barça, dat ook revelatie Girona nog voor zich moet dulden. In de kwartfinales van de Beker volgde dan weer een oplawaai in de verlengingen tegen Bilbao.

De clublegende moet toegeven dat de Blaugrana niet sprankelen onder zijn bewind. Maar volgens Xavi is de externe én interne kritiek buitenproportioneel.

"Het is een wrede en onaangename job", haalde de ex-wereldkampioen zijn schouders enkele weken geleden op. "Bij Barça geven ze je elke dag het gevoel dat je waardeloos bent."

"Pep Guardiola had me dat al verteld, net als Ernesto Valverde. En Luis Enrique heb ik met mijn eigen ogen zien lijden in de dug-out toen ik speler was. Ons werk wordt niet naar waarde geschat. De eisen hier zijn simpelweg te hoog."

Met een mentale batterij op spaarmodus sleept de Spanjaard zich naar het allerlaatste fluitsignaal. "Maar dat neemt niet weg dat ik in de toekomst nog wil terugkeren bij de club", besluit hij.