Malaise bij Napoli duurt voort: landskampioen is al aan derde coach van seizoen toe

Landskampioen Napoli beleeft een annus horribilis. Van de euforie van het titelfeest blijft niet veel over in de havenstad.

Na het vertrek van succescoach Luciano Spalletti moest Rudi Garcia de lijnen uitzetten, maar hij werd in november al opzijgeschoven. Ook zijn opvolger Walter Mazzarri kreeg vandaag zijn ontslag.

Een opvallende beslissing amper 48 uur voor de achtste finale in de Champions League tegen Barcelona. Zeker omdat het kampioenenbal de enige kans is voor Napoli om nog iets van zijn seizoen te maken.

Met Francesco Calzona heeft Napoli wel al een derde coach beet. De 55-jarige Italiaan was al assistent-coach onder Maurizio Sarri in Napels.

Sinds 2022 is hij ook bondscoach van Slovakije, een taak die hij nu zal combineren met het trainerschap bij Napoli. Op het EK is Calzona met Slovakije een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase.

"Het is altijd pijnlijk om een vriend te ontslaan", zei voorzitter Aurelio De Laurentiis bij Sky Sports. "Nu geven we Calzona onze volle steun. Hij kent 80 procent van de groep al. Tijd zal uitwijzen of het de juiste keuze was."