Cyril Ngonge redt in 90ste minuut vel van Napoli tegen Genoa van Koni De Winter

Cyril Ngonge heeft opnieuw zijn waarde bewezen bij Napoli. Onze jonge landgenoot sleepte tegen het Genoa van Koni De Winter als invaller nog een punt uit de brand in de slotminuut: 1-1. Het helpt Napoli wel niet veel vooruit, de landskampioen blijft halfweg de stand hangen in de Serie A.

Het ene seizoen is het andere niet. Vorige jaar pakte Napoli een historische landstitel, dit jaar vertoeven de fiere Napolitanen in de grijze middenmoot in de Serie A.

Met Genoa trof het zaterdagnamiddag nog zo'n middenmoter. Koni De Winter, vaste waarde achteraan bij Genoa, begon als enige landgenoot in de basis. Hij zag hoe Morten Frendrup vlak na de rust voor de 0-1 zorgde.

Napoli moest reageren en rekende daarvoor op Cyril Ngonge. De winteraankoop werd op het uur tussen de lijnen gebracht en sloeg een halfuur later toe. Vanuit de draai trapte hij in minuut 90 de gelijkmaker binnen.



Napoli, waar Leander Dendoncker een hele wedstrijd op de bank bleef, vermijdt zo een negende nederlaag van het seizoen. In de stand komt het naast Torino op plek 9. Genoa is 12e.