Daar is het Europees voetbal weer: 8 Belgen in Champions League, Union en Gent in play-offs

di 13 februari 2024 13:00

Na een winterstop van twee maanden trekken de Europese voetbalcompetities zich weer op gang. In de Champions League zitten we in de 1/8e finales, in de Europa en de Conference League krijgen we eerst nog een play-offronde. Naar welke affiches is het uitkijken? Welke matchen kan je volgen op Sporza? En welke Belgen komen er nog in actie? Een overzicht.

Champions League: mooie affiches en 8 Belgen

Geen tussenronde in de Champions League. Daar beginnen we meteen aan de 1/8e finales, al worden de matchen wel over verschillende weken verspreid. Vanavond komen er al twee clubs in actie die zullen dromen van eindwinst: Manchester City speelt tegen Kopenhagen, Real Madrid wacht een moeilijke verplaatsing naar Leipzig. Morgen is het aan topclubs Paris Saint-Germain en FC Bayern München, de week nadien krijgen we onder andere Atlético, Barcelona en Arsenal in actie te zien. Daarna volgen de terugwedstrijden. Alle matchen zijn live te volgen op sporza.be.

Openda wil het Real moeilijk maken.

Het is in de Champions League ook uitkijken naar heel wat Rode Duivels. Bij Real Madrid nog geen Thibaut Courtois in doel, maar in de match van vanavond staat er wellicht wel een andere Belg tussen de lijnen: Loïs Openda bij Leipzig. Ook Kevin De Bruyne en Jeremy Doku spelen vandaag hun heenmatch met City. Voor de rest zijn er natuurlijk de Belgen bij Atletico: Witsel Axel en Arthur Vermeeren. Ook Leandro Trossard doet met Arsenal nog een gooi naar de Beker met de Grote Oren. Bij PSV kijken we uit naar Johan Bakayoko en bij Napoli lopen er sinds kort ook weer Belgen rond. Maar Leander Dendoncker staat niet op de Europese lijst en zal dus niet in actie komen, voor Cyril Ngonge is er wel een kans. In principe zou ook Juran Duranville bij Dortmund in actie kunnen komen, al lijkt die kans miniem.

Conference League: Union en Gent strijden voor plek in 1/8e finales

In de Conference League krijgen we deze en volgende week de play-offronde. De clubs die zakken uit de Europa League nemen het op tegen de nummers 2 uit de poules van de Conference League.

Zo krijgen we dus twee Belgische clubs op het toneel. Union is afgezakt uit de Europa League en KAA Gent werd tweede in zijn poule in de Conference League. Club Brugge slaat deze ronde over. Beide Belgische clubs komen donderdag in actie. Union neemt het op tegen Eintracht Frankfurt. Geen makkelijke klus, want de Duitsers wonnen in 2021 nog de Europa League. Op dit moment staat de club 6e in de Bundesliga. De wedstrijd van Union is live te bekijken op VRT Canvas vanaf 18.25 uur. Of te volgen via sporza.be en Radio 1. Gent neemt het dan weer op tegen Maccabi Haifa. Die wedstrijd start om 21 uur. Daarvan krijgt u een samenvatting in het Europees voetbalmagazine vanaf 23.05 uur. Ook alle andere matchen komen daarin aan bod.

Naar welke matchen is het nog uitkijken in deze fase? Veel topaffiches zijn er niet, maar ook Ajax komt bijvoorbeeld wel in actie. De Nederlanders spelen tegen Bodo/Glimt, de nummer twee uit de poule van Club Brugge. Naar andere Belgen (niet bij Union en AA Gent) is het wat speuren. Godts Mika is geblesseerd bij Ajax. Maar bij Sturm Graz kunnen we wel voor een landgenoot supporteren; Dimitri Lavalée neemt het met zijn club op tegen Slovan Bratislava.

Europa League: Mertens en Lukaku zijn aan zet

Ook in de Europa League krijgen we een play-offronde met de nummers drie uit de Champions League. Samenvattingen van die wedstrijden kan u ook bekijken in het Europees Voetbalmagazine donderdagavond op VRT Canvas of op sporza.be. Hier wel enkele aardige affiches zoals Feyenoord tegen AS Roma of AC Milan tegen Stade Rennes.

